В UFC подтвердили, что Волков проведёт поединок с Блейдсом 21 июня

Руководство UFC официально подтвердило, что российский тяжеловес Александр Волков в следующем поединке встретится с Кёртисом Блейдсом. Постер поединка был опубликован в «инстаграме» UFC Russia.

Встреча состоится 21 июня в городе Саскатуне (провинция Саскачеван, Канада).



Блейд в настоящее время занимает третье место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Последний раз он появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда Кёртис стал участником главного события турнира в Роли (штат Северная Каролина, США) и нокаутировал экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.



Волков на настоящий момент занимает седьмое место в рейтинге организации. Предыдущий поединок провёл в ноябре минувшего года. Тогда решением судей он победил Грега Харди.