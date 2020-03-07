Уайт заявил, что Пауло Коста пытался получить допуск к боям через подставного доктора

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что боец организации Пауло Коста воспользовался услугами подставного доктора, чтобы ему разрешили драться после травмы.



«Уважаю Пауло Косту и его желание драться. Он постоянно заявляет, что готов, но это не так. Он не доктор. Потом, когда ему отказывают, откуда-то появляется какой-то его приятель-врач, который говорит, что Коста в полном порядке. Но он не в порядке. Это так не работает. Не хочу быть тем, кто поторопит его и в результате он снова травмируется. Не стоит спешить. Он получит бой, ему не нужно об этом беспокоиться», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.



Коста рассчитывает в следующем поединке встретиться с победителем боя между чемпионом UFС Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро.