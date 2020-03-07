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Волков: победа над Блейдсом даст мне возможность подраться за пояс

Волков: победа над Блейдсом даст мне возможность подраться за пояс
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Александр Волков считает, что победа над Кёртисом Блейдсом даст ему возможность получить титульный бой.

«Теперь официально! 21 июня. Канада. Противник — Кёртис Блейдс, третий номер рейтинга тяжеловесов UFC. Победа над ним даст мне возможность подраться за пояс! Сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть этот поединок! Всем спасибо за поддержку!» — написал в своём «инстаграме» Александр Волков.

Блейдс в настоящее время занимает третье место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Последний раз он появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда Кёртис стал участником главного события турнира в Роли (штат Северная Каролина, США) и нокаутировал экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.

Волков занимает седьмое место в рейтинге организации. Предыдущий поединок провёл в ноябре минувшего года. Тогда решением судей он победил Грега Харди.

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