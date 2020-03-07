Волков: победа над Блейдсом даст мне возможность подраться за пояс

Российский боец UFC Александр Волков считает, что победа над Кёртисом Блейдсом даст ему возможность получить титульный бой.
«Теперь официально! 21 июня. Канада. Противник — Кёртис Блейдс, третий номер рейтинга тяжеловесов UFC. Победа над ним даст мне возможность подраться за пояс! Сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть этот поединок! Всем спасибо за поддержку!» — написал в своём «инстаграме» Александр Волков.
Блейдс в настоящее время занимает третье место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Последний раз он появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда Кёртис стал участником главного события турнира в Роли (штат Северная Каролина, США) и нокаутировал экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.
Волков занимает седьмое место в рейтинге организации. Предыдущий поединок провёл в ноябре минувшего года. Тогда решением судей он победил Грега Харди.
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