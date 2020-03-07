Ломаченко подтвердил, что вернётся на ринг 30 мая
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко назвал дату боя с чемпионом мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопесом. Ломаченко заявил, что бой состоится 30 мая.
«Будь частью команды Ломаченко. 30 мая», — написал в своём «инстаграме» украинский боксёр.
Ожидалось, что бойцы встретятся в апреле 2020 года. Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019-го, нокаутировав Ричарда Комми. Василий Ломаченко последний раз появлялся на ринге в августе 2019 года и победил Люка Кэмпбелла.
Ожидается, что поединок Ломаченко и Лопеса пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» или где-то на Ближнем Востоке. Об этом говорил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
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