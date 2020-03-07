Биспинг: если бы я ещё дрался, то довольно легко забрал бы пояс у Адесаньи

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился ожиданиями от поединка Исраэля Адесаньи и Йоэля Ромеро.



«Знаете, в чём дело — если бы я ещё дрался, я довольно легко забрал бы пояс у Исраэля Адесаньи, однако я уже не выступаю. Мне нравится Адесанья, я большой поклонник этого парня. Он — яркая личность, он является потрясающим бойцом, но я фанат и Йоэля Ромеро. Нас ждёт великолепный бой», — приводит слова Майкла Биспинга BJPenn.



30-летний Адесанья завоевал титул полноценного чемпиона в октябре минувшего года, победив Роберта Уиттакера на турнире UFC 243. Всего на его счету 18 побед (в том числе 7 в UFC).



Ромеро в предыдущем бою уступил решением судей Пауло Косте. Это поражение стало для кубинца вторым подряд. В прошлом Йоэль Ромеро уже бился за титул в среднем весе. В его активе 13 побед при 4 поражениях.