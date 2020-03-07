Альварес: я один из немногих, кому по силам побить Хабиба

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес считает, что ему по силам победить действующего чемпиона, россиянина Хабиба Нурмагомедова.



«Думаю, что Хабибу было бы сложно справиться с моим стилем. Я не об обычном стиле, когда я стою перед соперником с целью втянуть его в войну. Я способен меняться. Я могу биться по-разному, потому что выступаю уже очень долго.



Я один из немногих, кому по силам побить Хабиба. Не думаю, что у многих бойцов есть навыки, чтобы показать в октагоне нужный стиль, который доставит Хабибу много проблем. У меня такие навыки есть, а у многих парней этого нет. Их нет и Тони Фергюсона. Я не думаю, что большинство легковесов способны доставить Хабибу проблемы», — приводит слова Эдди Альвареса BJPenn.