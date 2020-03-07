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Альварес: я один из немногих, кому по силам побить Хабиба

Альварес: я один из немногих, кому по силам побить Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес считает, что ему по силам победить действующего чемпиона, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, что Хабибу было бы сложно справиться с моим стилем. Я не об обычном стиле, когда я стою перед соперником с целью втянуть его в войну. Я способен меняться. Я могу биться по-разному, потому что выступаю уже очень долго.

Я один из немногих, кому по силам побить Хабиба. Не думаю, что у многих бойцов есть навыки, чтобы показать в октагоне нужный стиль, который доставит Хабибу много проблем. У меня такие навыки есть, а у многих парней этого нет. Их нет и Тони Фергюсона. Я не думаю, что большинство легковесов способны доставить Хабибу проблемы», — приводит слова Эдди Альвареса BJPenn.

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