Фергюсон нахамил журналисту, который спросил у него о психических проблемах

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон грубо отреагировал на один из вопросов журналистов на совместной пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым. Когда представитель СМИ поинтересовался, как обстоят дела с психическим здоровьем Фергюсона, тот просто нахамил ему.
«Да пошёл ты! Иди к чёрту со своими советами! Следующий вопрос», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.
Вероятнее всего, подобный вопрос Фергюсону задали, держа в уме его недавние проблемы с психикой. Не так давно жена бойца ушла от него и забрала с собой ребёнка, объяснив это тем, что поведение Тони нередко бывало неадекватным.
В частности, спортсмен называл свою жену ведьмой, будил ребёнка посреди ночи и пытался вывести его на прогулку, и так далее. Через некоторое время Фергюсон преодолел эти проблемы со здоровьем и вернулся в октагон. Супруга вернулась к нему.
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