Фергюсон нахамил журналисту, который спросил у него о психических проблемах

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон грубо отреагировал на один из вопросов журналистов на совместной пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым. Когда представитель СМИ поинтересовался, как обстоят дела с психическим здоровьем Фергюсона, тот просто нахамил ему.

«Да пошёл ты! Иди к чёрту со своими советами! Следующий вопрос», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.

Вероятнее всего, подобный вопрос Фергюсону задали, держа в уме его недавние проблемы с психикой. Не так давно жена бойца ушла от него и забрала с собой ребёнка, объяснив это тем, что поведение Тони нередко бывало неадекватным.

В частности, спортсмен называл свою жену ведьмой, будил ребёнка посреди ночи и пытался вывести его на прогулку, и так далее. Через некоторое время Фергюсон преодолел эти проблемы со здоровьем и вернулся в октагон. Супруга вернулась к нему.