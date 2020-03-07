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Мирзаев обратился к болельщикам после второго подряд досрочного поражения

Мирзаев обратился к болельщикам после второго подряд досрочного поражения
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Расул Мирзаев обратился к болельщикам после завершения турнира ACA 105 в Казахстане. Напомним, россиянин уже в первом раунде проиграл Арману Оспанову. После боя у него был диагностирован двойной перелом челюсти.

«Спасибо друзья, что приехали болеть за меня, как говорится, на этом жизнь не заканчивается. Затянем раны и дальше. Я выбрал эту работу. Как бы там ни было, я её люблю, также как и своих преданных друзей и фанатов. Идём дальше друзья», — написал Мирзаев.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».

Поражение от Армана Оспанова стало для Расула вторым кряду. В сентябре минувшего года он тяжелейшим нокаутом проиграл Шамилю Шахбулатову.

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