Евгений Тищенко нокаутировал Аумаду и завоевал седьмую победу в профессионалах

Сегодня, 7 марта, в Екатеринбурге проходит вечер профессионального бокса. В его карде выступил олимпийский чемпион 2016 года, боец первого тяжёлого веса Евгений Тищенко (7-0, 5 КО). Его соперником был опытный аргентинец Маркос Антонио Аумада (21-9, 16 КО).

В первом раунде Аумада действовал смело и несколько раз донёс до Тищенко точные удары. Во втором раунде Евгений освоился и стал беспокоить соперника работой по этажам. В третьем раунде россиянин поставил в поединке точку. Сначала он отправил Аумада в нокдаун при помощи удара в туловище, а затем снова потряс противника, на этот раз ударом в голову.

Рефери открыл счёт и принял решение остановить встречу. Аргентинец был недоволен этим решением и позже запросил реванш.