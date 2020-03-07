Евгений Тищенко нокаутировал Аумаду и завоевал седьмую победу в профессионалах
Сегодня, 7 марта, в Екатеринбурге проходит вечер профессионального бокса. В его карде выступил олимпийский чемпион 2016 года, боец первого тяжёлого веса Евгений Тищенко (7-0, 5 КО). Его соперником был опытный аргентинец Маркос Антонио Аумада (21-9, 16 КО).
В первом раунде Аумада действовал смело и несколько раз донёс до Тищенко точные удары. Во втором раунде Евгений освоился и стал беспокоить соперника работой по этажам. В третьем раунде россиянин поставил в поединке точку. Сначала он отправил Аумада в нокдаун при помощи удара в туловище, а затем снова потряс противника, на этот раз ударом в голову.
Рефери открыл счёт и принял решение остановить встречу. Аргентинец был недоволен этим решением и позже запросил реванш.
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