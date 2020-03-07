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UFC планирует организовать реванш Дж. Джонса и Рейеса

UFC планирует организовать реванш Дж. Джонса и Рейеса
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что организация планирует в скором времени организовать повторный поединок чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса и Доминика Рейеса, сообщает BJ Penn. Таким образом, польский боец Ян Блахович пока не сможет рассчитывать на титульную встречу.

Уайт не назвал точных сроков поединка Джонса и Рейеса, но очевидно, что до реванша они не будут проводить других поединков.

Первая встреча соперников состоялась в минувшем месяце. Тогда Джон Джонс победил единогласным решением судей, что вызвало неоднозначную реакцию болельщиков и всего сообщества ММА. По мнению большинства, Джонс не заслужил победы в той встрече. Рейес практически сразу после неудачи потребовал реванш.

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