Фанаты избили судью на турнире ММА в Черкесске

7 марта в Черкесске состоялся турнир по смешанным единоборствам. Шоу завершилось грандиозным скандалом. После поединка Джаддала Алибекова из Чечни и Алима Гугова из Кабардино-Балкарии в откагоне произошла массовая драка.

Её причиной стало недовольство болельщиков, которых не удовлетворил вердикт судей, отдавших победу Алибекову.

В зале большинство болельщиков отдавало предпочтению Гугову и наиболее ярые фанаты приняли решение выйти в октагон и проучить рефери, который не обращал внимания на жалобы Гугова на Алибекова в ходе поединка, сообщает Регион-online.

В итоге первым в массовой драке пострадал рефери, который не растерялся и решил дать обидчикам ответ. Беспорядки удалось прекратить только с помощью охраны и полиции.

Видео драки доступно на Telegram-канале Mash.