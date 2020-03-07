Михалкин и Джонсон оспорят титул чемпиона Европы в андеркарде боя Поветкин — Уайт

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Игорь Михалкин проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул по версии IBF Каллумом Джонсоном, сообщает BoxingScene.
Боксёры оспорят титул чемпиона Европы по версии EBU. Поединок состоится 2 мая на вечере бокса в Манчестере, главным событием которого станет встреча за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным.
Михалкин известен по титульному поединку с Сергеем Ковалёвым, тогда он проиграл досрочно. В предыдущем бою он решением судей победил Тимура Никархоева. Что касается Джонсона, то он в прошлом оспаривал пояс чемпиона мира в бою с Артуром Бетербиевым. В последнем своём поединке Каллум нокаутировал Шейна Монагана.
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