Боец UFC Забит Магомедшарипов не выступит на турнире UFC 249, проведение которого запланировано на 18 апреля в Бруклине. По словам спортсмена, ни один соперник из топ-5 так и не согласился с ним встретиться.

«Не всегда получается так, как планируешь. К сожалению, на UFC 249 я буду присутствовать только в качестве болельщика наших братьев. Мы долго ждали, когда кто-то из соперников из топ-5 даст согласие на бой, но в итоге у каждого нашлись причины не выходить на бой 18 апреля.



Были предложения про бойцов, находящихся в конце списка топ-15, но мы с командой посчитали такой бой нецелесообразным. Так что продолжаем пахать. После Рамадана будут хорошие новости», — написал Магомедшарипов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, главным событием турнира UFC 249 станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.