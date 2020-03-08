Россиянин Сафаров проиграл Виейра на турнире UFC 248
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В рамках предварительного карда 33-летний россиянин Сапарбек Сафаров встретился с представителем Бразилии Родольфо Виейра.
Бой завершился досрочной победой бразильца. Родольфо перевёл Сафарова на канвас, где провёл удушающий приём и заставил россиянина сдаться.
Россиянин потерпел третье поражение в карьере при 9 победах. На счету бразильского бойца теперь 7 побед и ни одного поражения.
В главном событии турнира встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.
В соглавном поединке турнира китаянка Чжан Вейли будет защищать титул чемпионки организации в женском минимальном весе в поединке с польской спортсменкой Йоанной Енджейчик.
Читайте также
- 8 марта 2020
-
05:17
-
00:35
- 7 марта 2020
-
23:37
-
22:19
-
21:53
-
20:53
-
19:58
-
18:45
-
17:49
-
17:03
-
15:48
-
14:59
-
13:31
-
13:00
-
11:59
-
10:31
-
08:23
-
07:29
-
06:29
-
04:28
-
03:57
-
03:36
-
03:15
-
03:01
-
02:50
-
02:46
-
02:37
-
02:35
-
02:24
-
02:23
-
01:15
-
00:36
-
00:13
- 6 марта 2020
-
23:38
-
22:31
Партнерский контент