Россиянин Сафаров проиграл Виейра на турнире UFC 248

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В рамках предварительного карда 33-летний россиянин Сапарбек Сафаров встретился с представителем Бразилии Родольфо Виейра.

Бой завершился досрочной победой бразильца. Родольфо перевёл Сафарова на канвас, где провёл удушающий приём и заставил россиянина сдаться.

Россиянин потерпел третье поражение в карьере при 9 победах. На счету бразильского бойца теперь 7 побед и ни одного поражения.

В главном событии турнира встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.

В соглавном поединке турнира китаянка Чжан Вейли будет защищать титул чемпионки организации в женском минимальном весе в поединке с польской спортсменкой Йоанной Енджейчик.