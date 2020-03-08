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Вейли победила Енджейчик и защитила чемпионский пояс UFC

Вейли победила Енджейчик и защитила чемпионский пояс UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В рамках основного карда бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик встретилась с чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли.

Обе соперницы поочерёдно владели преимуществом и нанесли несколько хороших ударов. Бой продлился все четыре раунда, и судьи отдали победу Чжан Вейли, которая защитила чемпионский пояс.

Вейли провела в ММА 22 боя и одержала 21 победу при одном поражении. На счету Енджейчик также 22 боя, в которых она одержала 18 побед и потерпела четыре поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец Сапарбек Сафаров досрочно проиграл бразильцу Родольфо Виейра в рамках предварительного карда.

В главном событии турнира встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.

UFC 2020. UFC 248, Лас-Вегас, США
Вэйли Чжан (W) - Йоанна Енджейчик
08 марта 2020, воскресенье. 08:05 МСК
Вэйли Чжан
Окончено
Йоанна Енджейчик
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