Вейли победила Енджейчик и защитила чемпионский пояс UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В рамках основного карда бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик встретилась с чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли.

Обе соперницы поочерёдно владели преимуществом и нанесли несколько хороших ударов. Бой продлился все четыре раунда, и судьи отдали победу Чжан Вейли, которая защитила чемпионский пояс.

Вейли провела в ММА 22 боя и одержала 21 победу при одном поражении. На счету Енджейчик также 22 боя, в которых она одержала 18 побед и потерпела четыре поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец Сапарбек Сафаров досрочно проиграл бразильцу Родольфо Виейра в рамках предварительного карда.

В главном событии турнира встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.