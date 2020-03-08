Нурмагомедов посетил турнир UFC 248. Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 248. Одним из гостей вечера стал российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «твиттере» UFC.

Ранее сообщалось, что российский боец Сапарбек Сафаров досрочно проиграл бразильцу Родольфо Виейра в рамках предварительного карда.

В главном событии турнира встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.

Хабиб Нурмагомедов в своём ближайшем бою встретится с Тони Фергюсоном. Поединок состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США). Этот бой возглавит турнир. Напомним, в прошлом бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался четырежды.