Нурмагомедов посетил турнир UFC 248. Видео
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 248. Одним из гостей вечера стал российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «твиттере» UFC.
Ранее сообщалось, что российский боец Сапарбек Сафаров досрочно проиграл бразильцу Родольфо Виейра в рамках предварительного карда.
В главном событии турнира встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.
Хабиб Нурмагомедов в своём ближайшем бою встретится с Тони Фергюсоном. Поединок состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США). Этот бой возглавит турнир. Напомним, в прошлом бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался четырежды.
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