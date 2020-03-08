Адесанья решением судей победил Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В его главном событии встретились чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и 42-летний Йоэль Ромеро.
Встреча прошла в невысоком темпе, с малым количеством разменов. Адесанья держал соперника на дистанции и изредка записывал себе в актив лоу-кики и хай-кики. Ромеро не мог выйти на удобную дистанцию.
По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Адесанье. Таким образом, Исраэль сохранил титул чемпиона в среднем весе.
UFC 248. Результаты основного карда
Исраэль Адесанья — Йоэль Ромеро — победа Адесаньи единогласным решением судей
Чжан Вейли — Йоанна Енджейчик — победа Вейли раздельным решением судей
Бенейл Дариуш — Драккар Клозе — победа Дариуша нокаутом во втором раунде
Нил Мэгни — Дзялянь Ли — победа Мэгни единогласным решением судей
Алекс Оливейра — Макс Гриффин — победа Оливейры раздельным решением судей.
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