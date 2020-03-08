Хелениус сенсационно нокаутировал Ковнацки

В Бруклине состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились некогда перспективный тяжеловес Роберт Хелениус и небитый польский проспект Адам Ковнацки. Поединок носил статус элиминатора, победитель которого получал право сразиться за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе.

Ковнацки с первых минут подтвердил статус фаворита и принялся работать первым номером, заставляя Хелениуса отступать. Время от времени финн отвечал контратаками, но преимущество было на стороне Адама. Тем не менее в четвёртом раунде Роберт поймал соперника на контратаке и отправил в нокдаун.

В следующей атаке Хелениус добил соперника и заставил рефери остановить встречу. Таким образом, финн одержал сенсационную победу и теперь может претендовать на титульный бой.