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Хелениус сенсационно нокаутировал Ковнацки

Хелениус сенсационно нокаутировал Ковнацки
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Бруклине состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились некогда перспективный тяжеловес Роберт Хелениус и небитый польский проспект Адам Ковнацки. Поединок носил статус элиминатора, победитель которого получал право сразиться за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе.

Ковнацки с первых минут подтвердил статус фаворита и принялся работать первым номером, заставляя Хелениуса отступать. Время от времени финн отвечал контратаками, но преимущество было на стороне Адама. Тем не менее в четвёртом раунде Роберт поймал соперника на контратаке и отправил в нокдаун.

В следующей атаке Хелениус добил соперника и заставил рефери остановить встречу. Таким образом, финн одержал сенсационную победу и теперь может претендовать на титульный бой.

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