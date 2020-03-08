Нурмагомедов: Ломаченко, Усик, Альварес и Фьюри — лучшие боксёры мира

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями, кто на сегодняшний день является лучшим боксёром в мире.

«На сегодняшний день лучшими в мире боксёрами являются Александр Усик, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Простите, забыл ещё Фьюри. Сложно определить, кто из этой четвёрки лучше. Но мне бы очень хотелось увидеть встречу Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Это будет очень интересная встреча. Александр Усик очень обученный и техничный боксёр, впрочем, как и Фьюри. Мне бы очень хотелось увидеть эту встречу", — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, Александр Усик следующий поединок проведёт с Дереком Чисорой. Тайсон Фьюри, скорее всего, в третий раз встретится с Деонтеем Уайлдером.