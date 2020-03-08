Хабиб даст реванш Конору, если тот победит Гэтжи

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что в команде россиянина могут согласиться на реванш с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
По словам функционера, в случае победы над Фергюсоном Нурмагомедов не готов сразу же подписать контракт на второй бой с ирландцем. Хабиб согласится на повторную встречу лишь в том случае, если Макгрегор победит Джастина Гэтжи, сообщает BJ Penn.
Джастин Гэтжи на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге лёгкого веса. Не исключено, что UFC действительно даст ему поединок с Макгрегором, так как другие бойцы из топ-5 заняты. Хабиб Нурмагомедов 18 апреля проведёт поединок с Тони Фергюсоном, а Дастин Порье уже договорился о встрече с Дэном Хукером.
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