Ортега и Корейский Зомби подрались во время турнира UFC 248

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В его ходе в зале T-Mobile Arena произошла потасовка. По словам Дэны Уайта, драка произошла между бойцами UFC — экс-претендентом на титул в полулёгком весе Брайаном Ортегой и Чан Сон Джоном, более известным как Корейский Зомби. Об этом Уайт рассказал на пресс-конференции после завершения турнира.
Оба бойца входят в топ-5 дивизиона и претендуют в скором времени на титульный бой. Не исключено, что в UFC устроят им встречу, так как вчера, 7 марта, ещё один боец из топ-5, Забит Магомедшарипов, заявил, что не будет выступать до завершения Рамадана (почти до конца мая. — Прим. «Чемпионата»).
Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Алекс Волкановски в следующем поединке, вероятнее всего, встретится с экс-чемпионом Максом Холлоуэем.
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