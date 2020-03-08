Чжан Вейли и Йоанна Енджейчик получили бонус за лучший бой вечера

Ранним утром 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В соглавном событии встретились чемпионка организации в минимальном весе Чжан Вейли и экс-чемпионка Йоанна Енджейчик. Соперницы устроили ярчайший поединок, победительницей которого стала китаянка.

На пресс-конференции после турнира президент UFC Дэна Уайт заявил, что спортсменки получат бонус в размере $ 50 тыс. каждая за «лучший бой вечера».

Традиционные бонусы также достались Бенейлу Дариушу и Шону О'Мэйли. Они были вознаграждены за «лучшее выступление вечера». Дариуш в первом раунде нокаутировал Драккара Клозе, а О'Мэйли одержал победу техническим нокаутом над Хосе Альберто Киноньесом.