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Бывший тренер Ф. Емельяненко рассказал, как боец избил футболиста тульского «Арсенала»

Бывший тренер Ф. Емельяненко рассказал, как боец избил футболиста тульского «Арсенала»
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Экс-тренер Фёдора Емельяненко Андрей Былдин рассказал, как его бывший подопечный избил футболиста тульского «Арсенала». Инцидент произошёл много лет назад в одном из ночных клубов Тулы.

«Есть в Туле ночной клуб «Премьер», мы туда заглянули после боя. Выпили винишка, хотели отпраздновать. Как-то я попал за стол с футболистами «Арсенала», те с девчонками сидели. Меня никто не звал. Вижу, ребятам-футболистам это не понравилось. Я нагловатым был, неправильно себя вёл. Признаю. Храбрая вода многих подводила. Начинают меня просить, чтоб удалился.

Один из футболистов захотел объяснить, что мне не стоит находиться за их столом. Приглашает на улицу: «Пойдём, объясню тебе». Ведёт бить. Фёдор это увидел. Я этого парня ударил — он согнулся. Тут подоспевший Фёдор приложился. Бедный футболист выгнулся уже в другую сторону. Кинулся бежать к клубу. Там стеклянные двери. С одной стороны открываются, а с другой — закрытые. Футболист бьётся в закрытую, падает на задницу, снова вскакивает и бьётся. Лишь бы укрыться. Это один из моментов, довольно безобидный. Бывали и повеселее", — приводит слова Былдина «Спорт-экспресс».

Фёдор Емельяненко и Андрей Былдин сотрудничали с 2000 по 2003 год.

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