Нурмагомедов: реванш с медведем? Лесной медведь это совершенно другой уровень

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, готов ли вновь подраться с медведем. Напомним, в Сети давно размещено видео, где Хабиб в детстве борется с медвежонком.
«Реванш с медведем? Всё зависит от размера. Если пойду в лес и начну там драться с медведем, это будет совершенно другой уровень. Даже если у меня будет ружьё, это будет сложно. В целом такую борьбу нужно чувствовать. В детстве я не смог провести против него приём, мы просто поборолись.
Сейчас многие защитники животных сходят с ума по этому поводу. Но я люблю животных. Мне нравятся лошади, медведи и другие животные. Но зоозащитники называют меня дерьмовым парнем из-за того случая, и бла-бла-бла. Люблю природу, никогда не охотился, не поддерживаю убийства животных, так что остановитесь", — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.
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