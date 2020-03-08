Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов: реванш с медведем? Лесной медведь это совершенно другой уровень

Нурмагомедов: реванш с медведем? Лесной медведь это совершенно другой уровень
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, готов ли вновь подраться с медведем. Напомним, в Сети давно размещено видео, где Хабиб в детстве борется с медвежонком.

«Реванш с медведем? Всё зависит от размера. Если пойду в лес и начну там драться с медведем, это будет совершенно другой уровень. Даже если у меня будет ружьё, это будет сложно. В целом такую борьбу нужно чувствовать. В детстве я не смог провести против него приём, мы просто поборолись.

Сейчас многие защитники животных сходят с ума по этому поводу. Но я люблю животных. Мне нравятся лошади, медведи и другие животные. Но зоозащитники называют меня дерьмовым парнем из-за того случая, и бла-бла-бла. Люблю природу, никогда не охотился, не поддерживаю убийства животных, так что остановитесь", — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020