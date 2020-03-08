Адесанья: я изнасиловал ногу Ромеро
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Йоэлем Ромеро. Нигериец считает, что сделал для успеха ровно столько, сколько требовалось.
«Тяжёлый поединок. Вместе с тем я сделал для победы ровно столько, сколько требовалось. Я изнасиловал ногу Ромеро. Сделал то, что и должен был.
В следующем поединке меня будет ждать Пауло Коста. Знаю, он собирается постоянно идти вперёд и выбрасывать кучу ударов. Я надеру ему зад", — приводит слова Адесаньи MMA Fighting.
Напомним, ранним утром 8 марта по московскому времени Адесанья единогласным решением судей победил Йоэля Ромеро на турнире UFC 248. Этот успех стал для Исраэля восьмым кряду в UFC. В ММА он провёл 19 поединков и неизменно побеждал.
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