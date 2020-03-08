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Шлеменко: Адесанья? Ну какой это чемпион!

Шлеменко: Адесанья? Ну какой это чемпион!
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о титульном поединке чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи с Йоэлем Ромеро. По словам россиянина, стиль Адесаньи не соответствует званию чемпиона.

«Посмотрел я этот бой. Хочу сказать, такие бои убивают смешанные единоборства. Адесанья? Ну какой это чемпион! Отбегал весь бой. Публика недовольна, и это правильно. Понятно, что Ромеро не мог догнать его. Это очень сложно», — сказал Шлеменко на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра в социальной сети.

Напомним, Адесанья одержал победу единогласным решением судей и впервые защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

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