Нурмагомедов прервал журналиста, отказавшись отвечать на вопрос о коронавирусе

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прервал журналиста, когда тот попытался спросить его о коронавирусе и о том, насколько сильное влияние на спорт оказывает эпидемия.

«Пожалуйста, не говорите со мной об этом. Я не хочу об этом говорить. Вижу, как в мире собираются отменять матчи Лиги чемпионов, Серии А и других футбольных чемпионатов. Я большой фанат футбола. Не хочу обсуждать эту тему», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, неизвестная ранее форма коронавируса была обнаружена в Китае в декабре 2019 года. С тех пор распространение вируса затронуло более 70 стран мира. В наиболее популярных лигах США разрабатываются меры, которые призваны обезопасить болельщиков и игроков и снизить риск заражения.