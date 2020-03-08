Ромеро — о поединке с Адесаньей: люди хотят видеть бои, а не бег

Боец UFC Йоэль Ромеро прокомментировал своё поражение от Исраэля Адесаньи в главном поединке турнира UFC 248. После боя Ромеро сорвал овации трибун, несмотря на поражение.



«Вот она, победа. Те аплодисменты, что я слышу, — для меня это настоящая победа. У меня есть только один вопрос к присутствующим. Я уважаю каждого спортсмена, но разве это тот чемпион UFC, которого мы хотим видеть? Мы хотим видеть бои. Хотим видеть в октагоне настоящих воинов, а не бегунов. Люди хотят видеть бой. А он постоянно бегал по октагону. Какой же это чемпион?



Чемпион должен биться как чемпион. Как это было в Риме во время гладиаторских боёв. Люди платят за трансляции, чтобы увидеть бой, а не вот это. Люди хотят видеть бои, а не бег. Хотите смотреть бег — идите и смотрите на Усэйна Болта», — сказал Йоэль Ромеро после боя с Адесаньей.