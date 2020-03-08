«Самый ожидаемый бой в истории UFC». Опубликован проморолик поединка Хабиба и Фергюсона
В UFC опубликовали проморолик, посвящённый поединку действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть на «Чемпионате».
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Последним его соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в титульном поединке в сентябре 2019 года.
У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA. Он не выходил в октагон с июня 2019 года, после того как победил 36-летнего американца Дональда Серроне.
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