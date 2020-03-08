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Махачев заявил, что ММА не женский спорт, и оказался под шквалом критики

Махачев заявил, что ММА не женский спорт, и оказался под шквалом критики
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Ислам Махачев неудачно прокомментировал в своём аккаунте поединок за титул в женском наилегчайшем весе между китаянкой Чжан Вейли и польской спортсменкой Йоанной Енджейчик.

«Это не женский спорт», — написал в своём «твиттере» Махачев.

Фото: «Твиттер» Ислама Махачева

Вскоре на Ислама обрушился шквал критики в комментариях, вследствие чего россиянин был вынужден удалить запись.

Махачев в настоящий момент занимает 14-е место в рейтинге организации в лёгкой весовой категории. Предыдущий бой он провёл в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса.

Следующим соперником Махачева станет Александер Эрнандес, бой состоится на турнире UFC 249. Соревнования пройдут в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля 2020 года, а главным событием станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

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