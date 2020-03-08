«Пусть ищут счастья в потасовках у пивных». В ACA накажут зачинщиков драки в Черкесске

Президент лиги ACA Young Eagles Руслан Хамзаев пообещал разобраться в ситуации, произошедшей на турнире ACA Young Eagles 12.

Напомним, 7 марта в Черкесске состоялся турнир по смешанным единоборствам, который завершился грандиозным скандалом. После поединка Джаддала Алибекова из Чечни и Алима Гугова из Кабардино-Балкарии в октагоне произошла массовая драка. В итоге первым в массовой драке пострадал рефери, который не растерялся и решил дать обидчикам ответ. Беспорядки удалось прекратить только с помощью охраны и полиции.



«На турнире ACA Young Eagles 12 в Черкесске после вынесения решения по бою Джаддала Алибекова против Алима Гугова секунданты Гугова спровоцировали массовый беспорядок, выскочив в клетку после вынесения решения по бою.



В ближайшее время состоится заседание Дисциплинарного комитета при Атлетической комиссии лиги ACA, на котором будет дана оценка действиям лиц спровоцировавших беспорядок и вынесено решение по наказанию для зачинщиков потасовки на ACA Young Eagles 12. Однозначно решение будет суровым и будет касаться и бойца, и его команду.



Однозначно все действия рефери в данном поединке были обусловлены Едиными правилами(Unifight Rules). Но, даже если в ходе боёв возникают спорные моменты и бойцы или их представители не согласны с действиями рефери или судейским решением, никто не имеет никакого права устраивать самосуды. Если бойцы организации или члены их команды хотят заниматься самосудом — пусть ищут счастья в уличных боях или в потасовках у пивных! Им не место в профессиональном ММА», — приводит слова Хамхаева пресс-служба АСА.