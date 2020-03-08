Тренер Фьюри: не вижу, чтобы какой-то другой супертяж доминировал так же, как Тайсон

Шугар Хилл, тренер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, поделился мнением о своём подопечном.



«Для меня, как для тренера Фьюри, любой его поединок будет хорошим. Я хочу учить его, видеть, как он становится лучше, и радоваться этому. Неважно, с кем именно он дерётся. Энтони Джошуа — очередное крупное имя. Уверен, этот бой состоится в правильное время.



Фьюри — самая большая угроза. Я не вижу, чтобы какой-то другой супертяж доминировал так же, как это делает Тайсон. Я пообещал Фьюри, что дам ему больше ударной мощи. Люди говорили, что мне не под силу обучить его, но это базовые ударные навыки. Если ты их не используешь правильно, то это ограничивает ударную мощь», — приводит слова Хилла Express.