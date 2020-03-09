«Ты таких же размеров, как Кормье». Фергюсон назвал Нурмагомедова жирным

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон на пресс-конференции к турниру UFC 249 назвал российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова жирным и сравнил его по габаритам с тяжеловесом Даниэлем Кормье.
«Если Флойд хочет драться, мы можем сделать так — 11 раундов по боксу и 1 раунд по ММА», — сказал Нурмагомедов, после чего Тони Фергюсон перебил его.
«У тебя не хватит выносливости на 11 раундов», — заявил Фергюсон.
«Я не с тобой говорю, заткнись», — парировал Нурмагомедов.
«И я не с тобой говорю, грязная ватная палочка. Ты чёртов жирдяй. Ты сейчас тех же размеров, что и Даниэль Кормье», — парировал Фергюсон.
Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Последним его соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в титульном поединке в сентябре 2019 года.
У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA. Он не выходил в октагон с июня 2019 года, после того как победил 36-летнего американца Дональда Серроне.
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