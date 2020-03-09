Нурмагомедов ответил на троллинг Макгрегора. Фото

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов ответил на троллинг со стороны Конора Макгрегора. Напомним, во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 249 с участием Нурмагомедова и Тони Фергюсона, была поднята тема уличных драк. Фергюсон заявил, что Хабиб никогда не дрался на улице, на что Нурмагомедов ответил тем же. «Уличная драка», — написал в «Твиттере» Макгрегор, прикрепив фотографию с испуганным лицом Нурмагомедова во время инцидента с нападением ирландца на автобус с бойцами в преддверии турнира UFC 223.

Хабиб в ответ выложил в «Твиттер» кадр из трансляции его боя с Макгрегором в октябре 2018 года. На нём россиянин проводит болевой приём.

«Помоги-и-ите», — подписал кадр Хабиб, имея в виду возможные слова Макгрегора в этом моменте.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «твиттере» Нурмагомедова.