Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов ответил на троллинг Макгрегора. Фото

Нурмагомедов ответил на троллинг Макгрегора. Фото
Нурмагомедов ответил на троллинг Макгрегора. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов ответил на троллинг со стороны Конора Макгрегора. Напомним, во время пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 249 с участием Нурмагомедова и Тони Фергюсона, была поднята тема уличных драк. Фергюсон заявил, что Хабиб никогда не дрался на улице, на что Нурмагомедов ответил тем же. «Уличная драка», — написал в «Твиттере» Макгрегор, прикрепив фотографию с испуганным лицом Нурмагомедова во время инцидента с нападением ирландца на автобус с бойцами в преддверии турнира UFC 223.

Хабиб в ответ выложил в «Твиттер» кадр из трансляции его боя с Макгрегором в октябре 2018 года. На нём россиянин проводит болевой приём.

«Помоги-и-ите», — подписал кадр Хабиб, имея в виду возможные слова Макгрегора в этом моменте.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «твиттере» Нурмагомедова.

Нурмагомедов показал, как умеет отжиматься. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020