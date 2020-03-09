Пётр Ян подписал контракт на бой с Мораесом

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, чьим следующим соперником станет бразилец Марлон Мораес, объявил о подписании контракта на поединок. Ожидается, что бой Яна и Мораеса возглавит кард турнира UFC в Казахстане 13 июня.
«Мой первый бой, который возглавит турнир UFC», — написал Ян в своём «твиттере».
Мораес выиграл пять из шести последних поединков. В июне 2019 года он потерпел поражение в титульном поединке с Генри Сехудо. В последний раз Мораес выходил в октагон 14 декабря 2019 года, победив Жозе Алду.
Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC, в последнем поединке он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету россиянина 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.
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