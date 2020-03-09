Шлеменко заявил, что вытянет UFC из болота

Российский боец MMA Александр Шлеменко вновь негативно отозвался о титульном поединке в среднем весе, в котором Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей. Ранее Шлеменко заявил, что такие бои убивают смешанные единоборства.

«Хочу туда попасть, чтобы таких боёв было меньше. Когда я туда попаду, UFC поймёт, что я тот человек, который вытянет их из этого болота. И теперь у них будут интересные, зрелищные бои в 84 килограммах. Потому что этот дивизион там испытывает огромнейший кризис. Там есть Адесанья, Ромеро и ещё один бразилец, Коста. Три человека. Больше некого ставить, больше некого подводить к титулу», — сказал боец в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

На счету 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в MMA, один бой признали несостоявшимся.