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Украинский журналист Гордон признался, что ему нравится Хабиб. Видео

Украинский журналист Гордон признался, что ему нравится Хабиб. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что испытывает симпатию к российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории. Также журналист признал вклад отца в воспитание Хабиба.

Напомним, заслуженный тренер России 57-летний Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

«Хабиб – классный. Классный боец. Нравится мне, дерзкий он. Молодец.

Нравится мне Хабиб. И воспитан он хорошо, и отец правильный у него такой. Вот есть в кавказском воспитании хорошие вещи: уважение к старшим, преклонение перед уважаемыми людьми в хорошем смысле этого слова», – рассказал Гордон.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в YouTube-канале журналиста (с 2.00 по 2.30).

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