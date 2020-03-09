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Бой Усик — Чисора официально утвердят 13 марта

Бой Усик — Чисора официально утвердят 13 марта
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

13 марта в Лондоне состоится пресс-конференция, на которой будет официально анонсирован поединок с участием украинского боксёра Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Об этом сообщает издание BoxingScene, ссылаясь на собственные источники.

Для 33-летнего Усика этот поединок, намеченный на 23 мая, станет вторым в тяжёлой весовой категории. В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом дивизионе, победив американца Чазза Уизерспуна нокаутом в седьмом раунде. Всего на его счету 17 побед (в том числе 13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и девять поражений.

Ранее стало известно, каким образом Усик может сорвать объединительный бой с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Усик может сорвать объединительный бой Фьюри — Джошуа
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