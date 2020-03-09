В UFC официально подтвердили матч-реванш Анкалаева и Куцелабы

В UFC официально назначили второй поединок россиянина Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы. Бой пройдёт на турнире организации в Бруклине в ночь с 18 на 19 апреля мск.
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Бойцы провели поединок в ночь на 1 марта мск на турнире UFC в Норфолке. Анкалаев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, однако молдавский спортсмен остался недоволен решением судьи остановить поединок раньше времени, считая, что для этого не было причин. Позднее в Атлетической комиссии штата Виргиния сообщили, что не исключают варианта с пересмотром результата боя.
Напомним, главным событием турнира UFC 249 в Бруклине станет бой за титул чемпиона в лёгком весе с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
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