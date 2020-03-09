Проморолик турнира UFC Fight Night 170: Ли — Оливейра

Появился проморолик турнира UFC Fight Night 170, который пройдёт в Бразилиа (Бразилия) в ночь 14 на 15 марта. Главным его событием станет поединок бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевина Ли и Чарльза Оливейры. В соглавном поединке турнире Дэмиан Майя встретится с Гилбертом Бёрнсом.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Кевин Ли в предыдущем поединке нокаутировал Грегора Гиллеспи, нанеся тому первое поражение в карьере и прервав победную серию американца в UFC из шести боёв. У Оливейры за плечами серия из шести побед. В последнем из своих боёв он нокаутировал Джареда Гордона.



Напомним, Ислам Махачев долгое время просил организовать ему встречу с Кевином Ли, но в UFC его просьбу не удовлетворили.