Проморолик турнира UFC Fight Night 170: Ли — Оливейра
Появился проморолик турнира UFC Fight Night 170, который пройдёт в Бразилиа (Бразилия) в ночь 14 на 15 марта. Главным его событием станет поединок бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевина Ли и Чарльза Оливейры. В соглавном поединке турнире Дэмиан Майя встретится с Гилбертом Бёрнсом.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Кевин Ли в предыдущем поединке нокаутировал Грегора Гиллеспи, нанеся тому первое поражение в карьере и прервав победную серию американца в UFC из шести боёв. У Оливейры за плечами серия из шести побед. В последнем из своих боёв он нокаутировал Джареда Гордона.
Напомним, Ислам Махачев долгое время просил организовать ему встречу с Кевином Ли, но в UFC его просьбу не удовлетворили.
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