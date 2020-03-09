Шлеменко встретится с Тэйлором 25 апреля

Российский боец ММА Александр Шлеменко вернётся в клетку 25 апреля на турнире RCC в Екатеринбурге, сообщает «Вестник ММА». Соперником экс-чемпиона Bellator станет бывший чемпион PFL Луис Тэйлор.
Изначально поединок Шлеменко и Тэйлора должен был состояться на турнире RCC 7 в декабре 2019 года, но Тэйлор получил травму и снялся с боя. Его место занял американец Дэвид Бранч.
«В PFL теперь все иначе с весовыми категориями. Но я здоров, у меня нет никаких проблем, и я готов биться. Я отправляюсь в Россию, чтобы 25 апреля подраться на турнире RCC против Александра Шлеменко. Скоро вы снова увидите меня в деле. Последний бой с русским сложился для меня успешно. И я не планирую ничего менять», — подчеркнул Тэйлор.
40-летний Тэйлор минувшую встречу провёл в лиге PFL в декабре 2018 года и победил Абусуфьяна Магомедова.
Шлеменко в последнем поединке в первом раунде болевым приёмом и сумел реабилитироваться за поражение во встрече с Крисом Ханикаттом в сентябре 2019 года на турнире во Владивостоке.
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