Украинский боец UFC Крылов порадовался падению курса рубля

Украинский полутяжеловес Никита Крылов порадовался падению цен на нефть и последующему падению курса рубля. По словам Крылова, его гонорар за бой с Джонни Уокером 14 марта на турнире UFC Fight Night 170 в столице Бразилии вырос на 10 процентов.



«Значительную и приятную часть жизни я зависел от цен на уголь. Теперь из-за цен на нефть за неделю до боя мой гонорар в рублях вырос на 10 процентов за одну ночь», — написал Никита Крылов в своём «инстаграме».



Никита Крылов в последнем поединке 14 сентября 2019 года проиграл Гловеру Тейшейре раздельным решением судей. Это поражение стало для Крылова вторым в последних трёх поединках и седьмым в карьере. Всего он провёл на профессиональной сцене ММА 33 боя, одержав 26 побед.