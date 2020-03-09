Гэтжи: если Уайт даст Конору реванш с Хабибом, я пойду на него войной

Боец UFC Джастин Гэтжи пообещал «пойти войной» на Дэну Уайта, если президент организации даст Конору Макгрегору реванш с Хабибом Нурмагомедовым и проигнорирует титульные притязания Джастина.



«Я ударю Уайта по носу, если он даст Конору реванш с Хабибом. Если он собирается отнять у меня возможность титульного боя, то мне придётся подраться за это с ним. Это будет несправедливо. Я спокойный человек и уважаю своего босса. Но если он это сделает, я пойду на него войной», — приводит слова Джастина Гэтжи BJPenn.



Джастин Гэтжи на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге лёгкого веса. Не исключено, что UFC даст ему поединок с Макгрегором, так как другие бойцы из топ-5 заняты. Хабиб Нурмагомедов 18 апреля проведёт поединок с Тони Фергюсоном, а Дастин Порье уже договорился о встрече с Дэном Хукером.



Ранее Нурмагомедов заявил, что согласен дать реванш Макгрегору, если он победит Гэтжи.