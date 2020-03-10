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Нурмагомедов: нам требуется полтора месяца на восстановление после Рамадана

Нурмагомедов: нам требуется полтора месяца на восстановление после Рамадана
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о тренировках во время Рамадана.

«Я беру маленькую паузу от интенсивных тренировок в Рамадан, но не прекращаю тренировки полностью. Я стараюсь провести это время с семьёй, родителями, хочу в мечеть, молюсь и держу пост с утра до ночи. Разумеется, параллельно я тренируюсь. В этот период довольно опасно, потому что целый день ты не пьёшь и не ешь. Может произойти травма. Потому мы ограничиваем контакты на тренировках и избегаем спаррингов. Но и без этого приходится нелегко.

После Рамадана нам нужно не менее 45 дней на восстановление. Всё меняется, пища, распорядок питания, рацион. Многое меняется. Нам требуется полтора месяца на восстановление после Рамадана», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

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