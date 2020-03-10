Нурмагомедов: нам требуется полтора месяца на восстановление после Рамадана

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о тренировках во время Рамадана.



«Я беру маленькую паузу от интенсивных тренировок в Рамадан, но не прекращаю тренировки полностью. Я стараюсь провести это время с семьёй, родителями, хочу в мечеть, молюсь и держу пост с утра до ночи. Разумеется, параллельно я тренируюсь. В этот период довольно опасно, потому что целый день ты не пьёшь и не ешь. Может произойти травма. Потому мы ограничиваем контакты на тренировках и избегаем спаррингов. Но и без этого приходится нелегко.



После Рамадана нам нужно не менее 45 дней на восстановление. Всё меняется, пища, распорядок питания, рацион. Многое меняется. Нам требуется полтора месяца на восстановление после Рамадана», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.