Арум предсказал, что Пулев победит Джошуа

Боб Арум, американский промоутер обладателя пояса WBC в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, сказал, что пока рано задумываться об организации объединительного боя его подопечного с Энтони Джошуа, поскольку тот, по его мнению, проиграет болгарину Кубрату Пулеву, вследствие чего поединок потеряет актуальность.

Напомним, Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, и Пулев выйдут на ринг в Лондоне 20 июня.

«Конечно, нам интересен такой бой. Тайсон тоже хотел бы его провести — из-за престижа, из-за денег, ради спорта. Но прорабатывать детали пока не время.

Не думайте, что Джошуа ещё будет в деле к концу года. Считаю, Пулев победит его. Пулев гораздо лучше Энди Руиса, который, если я правильно помню, нокаутировал Джошуа (в первом поединке. — Прим. «Чемпионата»).

Вести переговоры сейчас нелепо. Если Пулев попадёт как надо в подбородок Джошуа, боя Фьюри — Джошуа не будет», — приводит слова Арума BoxingScene.

Фьюри подтвердил, что после боя с Джошуа закончит карьеру