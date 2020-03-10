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Легендарный боксёр Майк Тайсон нокаутировал рэпера Эминема в музыкальном клипе. Видео

Легендарный боксёр Майк Тайсон нокаутировал рэпера
Легендарный боксёр Майк Тайсон нокаутировал рэпера Эминема в музыкальном клипе. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон снялся в новом клипе американского рэпера Эминема на песню Godzilla. Об этом Тайсон сообщил в «Твиттере».

«Я хорошо провёл время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. То, что вы с Доктором Дре всё ещё делаете великие дела, действительно вдохновляет», — написал легендарный боксёр в своём «твиттере», прикрепив к посту фрагмент видеоклипа, в котором он отправляет в нокаут Эминема.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» боксёра.

На счету 53-летнего Тайсона 58 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, ещё два боя признали несостоявшимися.

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