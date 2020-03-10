Нурмагомедов показал свежее фото. На нём три чемпиона UFC с тремя поясами

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, показал в «Инстаграме» подборку фотографий с мероприятия промоушена в Лас-Вегасе, которое прошло в минувшие выходные. На первой фотографии помимо Нурмагомедова (крайний справа) запечатлены действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман, обладатель пояса в легчайшем весе Генри Сехудо и Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба (слева направо).

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля. У россиянина 28 побед в 28 боях в MMA, у Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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