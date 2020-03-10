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Непобеждённый боец UFC Коста нокаутировал звезду YouTube Логана Пола. Видео

Непобеждённый боец UFC Коста нокаутировал звезду Y
Непобеждённый боец UFC Коста нокаутировал звезду YouTube Логана Пола. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

В интернете появилось видео боксёрского спарринг-поединка, в котором приняли участие бразильский боец смешанных единоборств Паулу Коста и популярный YouTube-блогер Логан Пол. Поединок закончился для Пола глубоким нокаутом.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в YouTube-канале блогера (с 0.00 по 0.05).

28-летний Коста выступает в UFC в средней весовой категории. На его счету 13 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед (в том числе 5 побед в 5 боях в UFC).

На YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей. В ноябре 2019 года американец дебютировал в единоборствах, проведя боксёрский поединок с британским блогером KSI, который победил раздельным решением судей.

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