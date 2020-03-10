Допинг-тесты Фьюри и Уайлдера дали отрицательные результаты
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и бывший обладатель пояса американец Деонтей Уайлдер, которые провели поединок 22 февраля, успешно сдали допинг-тесты Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
«Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер успешно прошли допинг-тесты VADA, которые являются частью программы «Чистый бокс». Хотим поблагодарить обоих боксёров и их команды за желание присоединиться к этой программе и продемонстрировать, что они честные спортсмены», — сказано в заявлении пресс-службы WBC.
Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а во втором поединке британец победил американца техническим нокаутом в седьмом раунде.
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