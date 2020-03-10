«Намажь лыску маслом». Исмаилов — о совете Кадырова на тему боя с Емельяненко. Видео

Российский боец MMA Магомед Исмаилов, чьим следующим соперником станет Александр Емельяненко, рассказал о совете, который дал ему глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Напомним, Емельяненко в настоящий момент пребывает в Грозном и тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», готовясь к бою с Исмаиловым.

«Рамзан Ахматович на связи, дал мне совет: «Намажь лыску маслом, чтобы удары Саши проскальзывали». Ну что же, подумал я: «Надеюсь, Саша лицо маслом мазать не станет».

Очень весело пообщались. Хочу заметить, что рядом с Рамзаном у Саши взгляд не такой растерянный. Благо в клетку он зайдёт один. Три минуты первого раунда — и снова здраствуйте», — написал Исмаилов в «Инстаграме», прикрепив пост к видео, на котором можно посмотреть, как он пообщался с Емельяненко и Кадыровым по видеосвязи.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Исмаилова.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.

Емельяненко показал видео с тренировки с Кадыровым